ВООЗ заявила про майже 210 тис. заражених коронавірусом у світі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Кількість заражених коронавірусом у світі сягнула 209 839 осіб. Про це йдеться на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає УНН.

У Китаї заражених - 81 174, в Італії - 35 173, в Ірані - 17 361, в Іспанії - 13 716, у Південній Кореї - 8 413.

Загалом уражених коронавірусом країн і територій у світі - 168.

Як вказано, 8778 людей у світі померли від захворювання.

Додамо, дані базовані на інформації ВООЗ, Національної комісії з охорони здоров’я КНР. Розробник карти: Програма ВООЗ з надзвичайних ситуацій зі здоров’ям.

Нагадаємо, ВООЗ 11 березня оголосила спалах нового коронавірусу пандемією.

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