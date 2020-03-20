ВООЗ заявила про майже 210 тис. заражених коронавірусом у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Кількість заражених коронавірусом у світі сягнула 209 839 осіб. Про це йдеться на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає УНН.
У Китаї заражених - 81 174, в Італії - 35 173, в Ірані - 17 361, в Іспанії - 13 716, у Південній Кореї - 8 413.
Загалом уражених коронавірусом країн і територій у світі - 168.
Як вказано, 8778 людей у світі померли від захворювання.
Додамо, дані базовані на інформації ВООЗ, Національної комісії з охорони здоров’я КНР. Розробник карти: Програма ВООЗ з надзвичайних ситуацій зі здоров’ям.
Нагадаємо, ВООЗ 11 березня оголосила спалах нового коронавірусу пандемією.