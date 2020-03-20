ВОЗ заявила о почти 210 тыс. зараженных коронавирусом в мире

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108771 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110745 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109265 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119729 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102353 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106410 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106869 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131713 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130520 просмотра

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ВОЗ заявила о почти 210 тыс. зараженных коронавирусом в мире

ВОЗ заявила о почти 210 тыс. зараженных коронавирусом в мире

Киев  •  УНН

 • 18540 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Количество зараженных коронавирусом в мире достигло 209 839 человек. Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает УНН.

В Китае зараженных - 81 174, в Италии - 35 173, в Иране - 17 361, в Испании - 13 716, в Южной Корее - 8 413.

В общем пораженных коронавирусом стран и территорий в мире - 168.

Как указано, 8 778 человек в мире умерли от заболевания.

Добавим, данные основаны на информации ВОЗ, Национальной комиссии по здравоохранению КНР. Разработчик карты: Программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям со здоровьем.

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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