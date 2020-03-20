ВОЗ заявила о почти 210 тыс. зараженных коронавирусом в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Количество зараженных коронавирусом в мире достигло 209 839 человек. Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает УНН.
В Китае зараженных - 81 174, в Италии - 35 173, в Иране - 17 361, в Испании - 13 716, в Южной Корее - 8 413.
В общем пораженных коронавирусом стран и территорий в мире - 168.
Как указано, 8 778 человек в мире умерли от заболевания.
Добавим, данные основаны на информации ВОЗ, Национальной комиссии по здравоохранению КНР. Разработчик карты: Программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям со здоровьем.
Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.