В Минздраве сообщили о ситуации с распространением COVID-19 в регионах
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Министерстве здравоохранения предоставили статистику по ситуации в регионах с распространением COVID-19, по состоянию на 5 сентября 2020: в 17 регионах и городе Киеве заболеваемость за 14 дней на 100 тыс. населения превышает допустимую в 40 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
В частности, это следующие регионы: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области и город Киев.
Среди них самый высокий показатель заболеваемости в Черновицкой области - 249,5 человека на 100 тыс. населения.
Напомним, в Украине на 9:00 5 сентября зафиксировано уже более 133 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более 2,8 тысячи.
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