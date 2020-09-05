У МОЗ повідомили про ситуацію із поширенням COVID-19 у регіонах
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я надали статистику щодо ситуації у регіонах із поширенням COVID-19, станом на 5 вересня 2020 року: у 17 регіонах та місті Києві захворюваність за 14 днів на 100 тис. населення перевищує допустиму у 40 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Зокрема, це такі регіони: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найвищий показник захворюваності у Чернівецькій області - 249,5 людини на 100 тис. населення.
Нагадаємо, в Україні на 9:00 5 вересня зафіксовано вже понад 133 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — новий антирекорд у понад 2,8 тисячі.
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