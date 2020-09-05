COVID-19 в Україні: за добу новий антирекорд - 2 836 випадків

Так, зі 133 787 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 2 836 інфікованих, що є черговим антирекордом.

Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 811 людей, з них за добу - 50.

Подолали хворобу загалом 61 649 осіб (за останню добу їх кількість зросла на 1 036 видужалих). Наразі хворіє COVID-19 69 327 осіб.

Нагадаємо, лікар Голубовська розповіла про зростання кількості тяжких випадків COVID-19 серед молодих людей.