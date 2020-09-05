COVID-19 в Україні: за добу новий антирекорд - 2 836 випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. В Україні на 9:00 5 вересня зафіксовано вже понад 133 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — новий антирекорд у понад 2,8 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, зі 133 787 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 2 836 інфікованих, що є черговим антирекордом.
Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 811 людей, з них за добу - 50.
Подолали хворобу загалом 61 649 осіб (за останню добу їх кількість зросла на 1 036 видужалих). Наразі хворіє COVID-19 69 327 осіб.
Нагадаємо, лікар Голубовська розповіла про зростання кількості тяжких випадків COVID-19 серед молодих людей.