COVID-19 в Украине: за сутки новый антирекорд - 2 836 случаев

Так, по 133787 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 836 инфицированных, что является очередным антирекордом.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 811 человек, из них за сутки - 50.

Преодолели болезнь в целом 61 649 человек (за последние сутки их количество выросло на 1 036 выздоровевших). Сейчас болеет COVID-19 69 327 человек.

Напомним, врач Голубовская рассказала о росте количества тяжелых случаев COVID-19 среди молодых людей.