COVID-19 в Украине: за сутки новый антирекорд - 2 836 случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Украине на 9:00 5 сентября зафиксировано уже более 133 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более 2,8 тысячи. Об УНН этом сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, по 133787 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 836 инфицированных, что является очередным антирекордом.
Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 811 человек, из них за сутки - 50.
Преодолели болезнь в целом 61 649 человек (за последние сутки их количество выросло на 1 036 выздоровевших). Сейчас болеет COVID-19 69 327 человек.
Напомним, врач Голубовская рассказала о росте количества тяжелых случаев COVID-19 среди молодых людей.