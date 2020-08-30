В Минздраве обновили список стран "зеленой" и "красной" зоны

В список стран "зеленой" зоны входят 136 стран, в частности Россия, Нидерланды, Франция, Швейцария, Великобритания, Польша, Беларусь, Грузия и Египет.

В "красном" списке остается 57 стран, в том числе США, Израиль, Испания, Черногория, Хорватия, Румыния и Армения.

Украина находится на 58-м месте и находится в "зеленой" зоне.

Напомним, в Украине на 9:00 30 августа зафиксировано уже более 119 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более чем 2 тысячи.