У МОЗ оновили список країн "зеленої" і "червоної" зон
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Міністерство здоров’я України 30 серпня оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон з урахуванням кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення, передає УНН.
До списку країн "зеленої" зони входять 136 країни, зокрема: Росія, Нідерланди, Франція, Швейцарія, Велика Британія, Польша, Білорусь, Грузія та Єгипет.
У "червоному" списку залишається 57 країн, зокрема: США, Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Хорватія, Румунія та Вірменія.
Україна знаходиться на 58-му місці і перебуває в "зеленій" зоні.
Нагадаємо, в Україні на 9:00 30 серпня зафіксовано вже понад 119 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — у понад 2 тисячі.