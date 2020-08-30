У МОЗ оновили список країн "зеленої" і "червоної" зон

До списку країн "зеленої" зони входять 136 країни, зокрема: Росія, Нідерланди, Франція, Швейцарія, Велика Британія, Польша, Білорусь, Грузія та Єгипет.

У "червоному" списку залишається 57 країн, зокрема: США, Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Хорватія, Румунія та Вірменія.

Україна знаходиться на 58-му місці і перебуває в "зеленій" зоні.

Нагадаємо, в Україні на 9:00 30 серпня зафіксовано вже понад 119 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — у понад 2 тисячі.