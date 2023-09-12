В Минздраве не против, чтобы препараты экстренной контрацепции стали безрецептурными: одно ограничение все же останется

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“Министерство здравоохранения не возражает против перевода категории отпуска препаратов для экстренной контрацепции в группу лекарств, которые отпускаются без рецепта. Однако, с четкими ограничениями их отпуска по возрасту пациентов. Мы уже обратились к ряду производителей – как оригинальных препаратов экстренной контрацепции, так и дженериков – с просьбой рассмотреть возможность их перерегистрации в Украине как безрецептурных препаратов”, - говорится в сообщении Минздрава.

Известно, что один из производителей оригинальных препаратов уже рассматривает возможность подать документы для перерегистрации. Если производители подадут все необходимые документы, процедура перерегистрации займет около месяца.

Напомним

Ранее сообщалось, что Минздрав изменил официальные требования к использованию антибиотиков цефтриаксона и левофлоксацина, чтобы прекратить их нецелесообразное потребление.