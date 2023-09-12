У МОЗ не проти, аби препарати екстреної контрацепції стали безрецептурними: одне обмеження все ж залишиться

Цитата

“Міністерство охорони здоровʼя не заперечує щодо переведення категорії відпуску препаратів для екстреної контрацепції до групи ліків, які відпускаються без рецепта. Однак, з чіткими обмеженнями їх відпуску щодо віку пацієнтів. Ми вже звернулися до ряду виробників – як оригінальних препаратів екстреної контрацепції, так і дженериків – з проханням розглянути можливість їх перереєстрації в Україні як безрецептурних препаратів”, - йдеться у повідомленні МОЗ.

Відомо, що один з виробників оригінальних препаратів вже розглядає можливість подати документи для перереєстрації. Якщо виробники подадуть всі необхідні документи, процедура перереєстрації займе близько місяця.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що МОЗ змінив офіційні вимоги до використання антибіотиків цефтриаксону та левофлоксацину, щоб припинити їх недоцільне споживання.