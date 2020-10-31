В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Украине больше всего новых случаев заболевания COVID-19 за сутки зафиксировано в Киеве и Донецкой области. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев - 781, Донецкой области - 749, Харьковской области - 622, Львовской области - 514 и Одесской области - 507 случаев", - отметил министр.
Напомним, с начала пандемии в Украине заболело 387 481 человек, за последние сутки обнаружили 8752 инфицированных, что является абсолютным антирекордом для Украины.
Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 7196 человек, из них за сутки - 155.
Выздоровели от болезни уже 158 928 человек, из них за сутки - 3902.
Активных больных сегодня 221 357, прирост за сутки - 4695.