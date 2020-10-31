У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Україні найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 за добу зафіксовано у місті Києві та Донецькій області. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ — 781, Донецькій області — 749, Харківській області — 622, Львівській області — 514 та Одеській області — 507 випадків”, — зазначив міністр.
Нагадаємо, з початку пандемії в Україні захворіло 387 481 людина, за останню добу виявили 8 752 інфікованих, що є абсолютним антирекордом для України.
Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 7 196 людей, з них за добу — 155.
Одужали від хвороби вже 158 928 людей, з них за добу — 3 902.
Активних хворих на сьогодні 221 357, приріст за добу — 4 695.