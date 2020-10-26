В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. За последние сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано в Харьковской, Одесской, Житомирской, Львовской и Черновицкой областях. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в Харьковской области - 478, в Одесской области - 348, в Житомирской области - 345, во Львовской области - 335, в Черновицкой области - 323" , - рассказал Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус_инфо, всего в Украине зарегистрировано 337 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых случаев за сутки - 7014, выздоровели от болезни - 139755 человек (+2177 за сутки), умерло из-за последствий COVID-19 - 6289 человек (125 за сутки). Всего проведено 3053927 тестирований методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
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- Винницкая область - 9401 случай;
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- Волынская область - 12 403 случая;
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- Днепропетровская область - 13144 случаи;
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- Донецкая область - 8701 случай;
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- Житомирская область - 12 533 случая;
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- Закарпатская область - 13 144 случая;
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- Запорожская область - 8132 случая;
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- Ивано-Франковская область - 18 590 случаев;
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- Кировоградская область - 2114 случаев;
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- г. Киев - 34362 случаи;
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- Киевская область - 14 845 случаев;
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- Львовская область - 27 608 случаев;
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- Луганская область - 3233 случая;
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- Николаевская область - 7069 случаев;
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- Одесская область - 22 179 случаев;
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- Полтавская область - 8056 случаев;
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- Ровенская область - 17 730 случаев;
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- Сумская область - 10 605 случаев;
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- Тернопольская область - 19 261 случай;
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- Харьковская область - 33 250 случаев;
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- Херсонская область - 3236 случаев;
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- Хмельницкая область - 13482 случаи;
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- Черновицкая область - 19 728 случаев;
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- Черкасская область - 8147 случаев;
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- Черниговская область - 7971 случай.
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Указывается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине на 8:40 26 октября зафиксировано уже почти 349 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - меньше чем 6 тысяч.