В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

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КИЕВ. 26 октября. УНН. За последние сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано в Харьковской, Одесской, Житомирской, Львовской и Черновицкой областях. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в Харьковской области - 478, в Одесской области - 348, в Житомирской области - 345, во Львовской области - 335, в Черновицкой области - 323" , - рассказал Степанов.

По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус_инфо, всего в Украине зарегистрировано 337 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых случаев за сутки - 7014, выздоровели от болезни - 139755 человек (+2177 за сутки), умерло из-за последствий COVID-19 - 6289 человек (125 за сутки). Всего проведено 3053927 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 9401 случай;
  • Волынская область - 12 403 случая;
  • Днепропетровская область - 13144 случаи;
  • Донецкая область - 8701 случай;
  • Житомирская область - 12 533 случая;
  • Закарпатская область - 13 144 случая;
  • Запорожская область - 8132 случая;
  • Ивано-Франковская область - 18 590 случаев;
  • Кировоградская область - 2114 случаев;
  • г. Киев - 34362 случаи;
  • Киевская область - 14 845 случаев;
  • Львовская область - 27 608 случаев;
  • Луганская область - 3233 случая;
  • Николаевская область - 7069 случаев;
  • Одесская область - 22 179 случаев;
  • Полтавская область - 8056 случаев;
  • Ровенская область - 17 730 случаев;
  • Сумская область - 10 605 случаев;
  • Тернопольская область - 19 261 случай;
  • Харьковская область - 33 250 случаев;
  • Херсонская область - 3236 случаев;
  • Хмельницкая область - 13482 случаи;
  • Черновицкая область - 19 728 случаев;
  • Черкасская область - 8147 случаев;
  • Черниговская область - 7971 случай.

Указывается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине на 8:40 26 октября зафиксировано уже почти 349 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - меньше чем 6 тысяч.

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