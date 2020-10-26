У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За останню добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у Харківській, Одеській, Житомирській, Львівській та Чернівецькій областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 – ред.) зареєстрована: у Харківській області – 478, в Одеській області – 348, у Житомирській області – 345, у Львівській області – 335, у Чернівецькій області - 323", - розповів Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус_інфо, всього в Україні зареєстровано 337410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових випадків за добу - 7014, одужало від хвороби - 139755 осіб (+2177 за добу), померло через наслідки COVID-19 — 6289 осіб (+125 за добу). Загалом проведено 3 053 927 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 9 401 випадок;
  • Волинська область — 12 403 випадки;
  • Дніпропетровська область — 13 144 випадки;
  • Донецька область — 8 701 випадок;
  • Житомирська область — 12 533 випадки;
  • Закарпатська область — 13 144 випадки;
  • Запорізька область — 8 132 випадки;
  • Івано-Франківська область — 18 590 випадків;
  • Кіровоградська область — 2 114 випадків;
  • м. Київ — 34 362 випадки;
  • Київська область — 14 845 випадків;
  • Львівська область — 27 608 випадків;
  • Луганська область — 3 233 випадки;
  • Миколаївська область — 7 069 випадків;
  • Одеська область — 22 179 випадків;
  • Полтавська область — 8 056 випадків;
  • Рівненська область — 17 730 випадків;
  • Сумська область — 10 605 випадків;
  • Тернопільська область — 19 261 випадок;
  • Харківська область — 33 250 випадків;
  • Херсонська область — 3 236 випадків;
  • Хмельницька область — 13 482 випадки;
  • Чернівецька область — 19 728 випадків;
  • Черкаська область — 8 147 випадків;
  • Чернігівська область — 7 971 випадок.

Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на 8:40 26 жовтня зафіксовано вже майже 349 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - менше ніж 6 тисяч.

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