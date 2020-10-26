У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За останню добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у Харківській, Одеській, Житомирській, Львівській та Чернівецькій областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 – ред.) зареєстрована: у Харківській області – 478, в Одеській області – 348, у Житомирській області – 345, у Львівській області – 335, у Чернівецькій області - 323", - розповів Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус_інфо, всього в Україні зареєстровано 337410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових випадків за добу - 7014, одужало від хвороби - 139755 осіб (+2177 за добу), померло через наслідки COVID-19 — 6289 осіб (+125 за добу). Загалом проведено 3 053 927 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
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- Вінницька область — 9 401 випадок;
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- Волинська область — 12 403 випадки;
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- Дніпропетровська область — 13 144 випадки;
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- Донецька область — 8 701 випадок;
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- Житомирська область — 12 533 випадки;
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- Закарпатська область — 13 144 випадки;
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- Запорізька область — 8 132 випадки;
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- Івано-Франківська область — 18 590 випадків;
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- Кіровоградська область — 2 114 випадків;
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- м. Київ — 34 362 випадки;
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- Київська область — 14 845 випадків;
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- Львівська область — 27 608 випадків;
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- Луганська область — 3 233 випадки;
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- Миколаївська область — 7 069 випадків;
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- Одеська область — 22 179 випадків;
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- Полтавська область — 8 056 випадків;
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- Рівненська область — 17 730 випадків;
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- Сумська область — 10 605 випадків;
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- Тернопільська область — 19 261 випадок;
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- Харківська область — 33 250 випадків;
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- Херсонська область — 3 236 випадків;
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- Хмельницька область — 13 482 випадки;
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- Чернівецька область — 19 728 випадків;
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- Черкаська область — 8 147 випадків;
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- Чернігівська область — 7 971 випадок.
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Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні на 8:40 26 жовтня зафіксовано вже майже 349 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - менше ніж 6 тисяч.