В Минздраве назвали регионы-лидеры по суточному приросту новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве и Одесской области - снова по более тысячи случаев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях", - отметил министр.
Ситуация по областям и в Киеве выглядит так:
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- Киев - 84538 (+1 728 за сутки)
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- Винницкая - 18988 (+164)
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- Волынская - 26832 (+357)
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- Днепропетровск - 46056 (+304)
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- Донецк - 27044 (+809)
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- Житомирская - 32 498 (+144)
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- Закарпатская - 25 029 (+143)
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- Запорожская - 38698 (+813)
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- Ивано-Франковск - 39730 (+189)
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- Киевская - 45497 (+943)
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- Кировоградская - 6524 (+106)
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- Луганская - 7275 (+134)
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- Львовская - 51375 (+588)
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- Николаевская - 22127 (+329)
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- Одесская - 54 123 (+1 270)
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- Полтавская - 27222 (+651)
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- Ровенская - 34578 (+490)
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- Сумская - 34226 (+322)
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- Тернопольская - 30203 (+226)
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- Харьковская - 60273 (+534)
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- Херсонская - 12826 (+333)
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- Хмельницкая - 32960 (+421)
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- Черкасская - 28 728 (+815)
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- Черновицкая - 35 826 (+204)
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- Черниговская - 22 167 (+568)
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Добавим, в Украине на утро 9 декабря зафиксировано уже 845 343 случая коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 451 118 человек, летальных исходов - 14 204. Суточный прирост заболевших - более 12 000, что больше, чем накануне.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 21-м - по количеству смертей от COVID-19.