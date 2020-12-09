У МОЗ назвали регіони-лідери за добовим приростом нових випадків COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях", - вказав міністр.

Ситуація по областях і в Києві виглядає так:



Київ – 84 538 (+1 728 за добу)



Вінницька – 18 988 (+164)



Волинська – 26 832 (+357)



Дніпропетровська – 46 056 (+304)



Донецька – 27 044 (+809)



Житомирська – 32 498 (+144)



Закарпатська – 25 029 (+143)



Запорізька – 38 698 (+813)



Івано-Франківська – 39 730 (+189)



Київська – 45 497 (+943)



Кіровоградська – 6 524 (+106)



Луганська – 7 275 (+134)



Львівська – 51 375 (+588)



Миколаївська – 22 127 (+329)



Одеська – 54 123 (+1 270)



Полтавська – 27 222 (+651)



Рівненська – 34 578 (+490)



Сумська – 34 226 (+322)



Тернопільська – 30 203 (+226)



Харківська – 60 273 (+534)



Херсонська – 12 826 (+333)



Хмельницька – 32 960 (+421)



Черкаська – 28 728 (+815)



Чернівецька – 35 826 (+204)



Чернігівська – 22 167 (+568)



Додамо, в Україні на ранок 9 грудня зафіксовано вже 845 343 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 451 118 осіб, летальних випадків – 14 204. Добовий приріст захворілих - понад 12 тисяч, що більше, ніж напередодні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 21-у - за кількістю смертей від COVID-19.