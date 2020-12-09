У МОЗ назвали регіони-лідери за добовим приростом нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві та Одеській області - знову по понад тисячі випадків. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях", - вказав міністр.
Ситуація по областях і в Києві виглядає так:
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- Київ – 84 538 (+1 728 за добу)
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- Вінницька – 18 988 (+164)
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- Волинська – 26 832 (+357)
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- Дніпропетровська – 46 056 (+304)
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- Донецька – 27 044 (+809)
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- Житомирська – 32 498 (+144)
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- Закарпатська – 25 029 (+143)
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- Запорізька – 38 698 (+813)
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- Івано-Франківська – 39 730 (+189)
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- Київська – 45 497 (+943)
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- Кіровоградська – 6 524 (+106)
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- Луганська – 7 275 (+134)
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- Львівська – 51 375 (+588)
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- Миколаївська – 22 127 (+329)
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- Одеська – 54 123 (+1 270)
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- Полтавська – 27 222 (+651)
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- Рівненська – 34 578 (+490)
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- Сумська – 34 226 (+322)
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- Тернопільська – 30 203 (+226)
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- Харківська – 60 273 (+534)
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- Херсонська – 12 826 (+333)
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- Хмельницька – 32 960 (+421)
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- Черкаська – 28 728 (+815)
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- Чернівецька – 35 826 (+204)
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- Чернігівська – 22 167 (+568)
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Додамо, в Україні на ранок 9 грудня зафіксовано вже 845 343 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 451 118 осіб, летальних випадків – 14 204. Добовий приріст захворілих - понад 12 тисяч, що більше, ніж напередодні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 21-у - за кількістю смертей від COVID-19.