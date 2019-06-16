В Москве опять протестуют за свободу слова

"На проспекте Академика Сахарова проходит согласованное властями Москвы публичное мероприятие. В нем принимают участие около 1600 человек", - сказал представитель ГУ МВД. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.



Как сообщал УНН, 13 июня во время марша в поддержку журналиста Meduza Ивана Голунова, который проходил в среду, 12 июня, в Москве, российские силовики задержали как минимум 549 человек.



Как сообщал УНН, бойцы ОМОНа Росгвардии 12 июня применили дубинки к участникам марша в поддержку журналиста Meduza Ивана Голунова. Кроме того, против толпы были задействованы поливальные машины.