На марше в Москве задержали более 500 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Во время марша в поддержку журналиста Meduza Ивана Голунова, который проходил в среду, 12 июня, в Москве, российские силовики задержали как минимум 549 человек, передаёт УНН со ссылкой на "ОВД-Инфо".
Кроме того, по информации “Дождя”, подростка 2001 года рождения, который был задержан на митинге в поддержку Голунова в Москве, госпитализировали из отдела полиции по Алексеевскому району.
Так, марш в поддержку журналиста и против незаконных уголовных дел должен был начаться в полдень в среду, 12 июня.
Участники собирались пройти от метро “Чистые пруды” до здания Главного управления МВД на Петровке. По информации Meduza, новость о первом задержании появилась за час до начала акции.
В числе задержанных было много журналистов. Сообщалось о задержании на акции сотрудников Meduza, Reuters, “МБХ Медиа”, “Эха Москвы”, “Коммерсанта”, “Ленты.ру”, “Новой газеты”, Der Spiegel, The Village, “Батенька, да вы трансформер”, Baza.
В организации митинга обвинили оппозиционера Алексея Навального.
Как сообщал УНН, бойцы ОМОНа Росгвардии применили дубинки к участникам марша в поддержку журналиста Meduza Ивана Голунова. Кроме того, против толпы были задействованы поливальные машины.