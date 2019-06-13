На марше в Москве задержали более 500 человек

Кроме того, по информации “Дождя”, подростка 2001 года рождения, который был задержан на митинге в поддержку Голунова в Москве, госпитализировали из отдела полиции по Алексеевскому району.

Так, марш в поддержку журналиста и против незаконных уголовных дел должен был начаться в полдень в среду, 12 июня.

Участники собирались пройти от метро “Чистые пруды” до здания Главного управления МВД на Петровке. По информации Meduza, новость о первом задержании появилась за час до начала акции.

В числе задержанных было много журналистов. Сообщалось о задержании на акции сотрудников Meduza, Reuters, “МБХ Медиа”, “Эха Москвы”, “Коммерсанта”, “Ленты.ру”, “Новой газеты”, Der Spiegel, The Village, “Батенька, да вы трансформер”, Baza.

В организации митинга обвинили оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщал УНН, бойцы ОМОНа Росгвардии применили дубинки к участникам марша в поддержку журналиста Meduza Ивана Голунова. Кроме того, против толпы были задействованы поливальные машины.