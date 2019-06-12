День России: на марше в Москве проходят массовые задержания

Кроме того, как сообщает "МБХ Медиа" одного из задержанных на шествии в Москве увезли из ОВД на скорой помощи.

По информации портала, силовики во время задержаний часто применяют силу.



В числе задержанных много журналистов. Так, по информации "Дождя", на акции задержали сотрудников Meduza , Reuters, "МБХ Медиа", "Эха Москвы", "Коммерсанта", "Ленты.ру", "Новой газеты", Der Spiegel, The Village, "Батенька, да вы трансформер", Baza.



Как сообщал УНН, бойцы ОМОНа Росгвардии применили дубинки к участникам марша в поддержку журналиста Meduza Ивана Голунова. Кроме того, против толпы были задействованы поливальные машины.



Справка УНН: ежегодно 12 июня в РФ отмечают государственный праздник – День России.