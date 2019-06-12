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День России: на марше в Москве проходят массовые задержания

Киев • УНН

 • 21260 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Правоохранители в Москве задержали более 400 человек на марше в поддержку корреспондента Meduza Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел. Об этом сообщает "ОВД-Инфо", передаёт УНН.

День России: на марше в Москве проходят массовые задержания

Кроме того, как сообщает "МБХ Медиа" одного из задержанных на шествии в Москве увезли из ОВД на скорой помощи.
По информации портала, силовики во время задержаний часто применяют силу.

В числе задержанных много журналистов. Так, по информации "Дождя", на акции задержали сотрудников Meduza , Reuters, "МБХ Медиа", "Эха Москвы", "Коммерсанта", "Ленты.ру", "Новой газеты", Der Spiegel, The Village, "Батенька, да вы трансформер", Baza.

Как сообщал УНН, бойцы ОМОНа Росгвардии применили дубинки к участникам марша в поддержку журналиста Meduza Ивана Голунова. Кроме того, против толпы были задействованы поливальные машины. 

Справка УНН: ежегодно 12 июня в РФ отмечают государственный праздник – День России.

Украинские Национальные Новости

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