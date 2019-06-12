День Росії: на марші в Москві проходять масові затримання
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Правоохоронці в Москві затримали понад 400 осіб на марші на підтримку кореспондента Meduza Івана Голунова і проти фабрикації кримінальних справ. Про це повідомляє "ОВД-Інфо", передає УНН.
Крім того, як повідомляє "МБХ Медіа" одного із затриманих на ході в Москві відвезли з ВВС на швидкій допомозі.
За інформацією порталу, силовики воо час затримань часто застосовують силу.
У числі затриманих багато журналістів. Так, за інформацією "Дощу", на акції затримали співробітників Meduza, Reuters, "МБХ Медіа", "Ехо Москви", "Коммерсанта", "Лента.ру", "Нової газети", Der Spiegel, The Village, "Батенька, да ви трансформер ", Baza.
Як повідомляв УНН, бійці ОМОНу Росгвардіі застосували кийки до учасників маршу на підтримку журналіста Meduza Івана Голунова. Крім того, проти натовпу були задіяні поливальні машини.
Довідка УНН: щорічно 12 червня в РФ відзначають державне свято - День Росії.