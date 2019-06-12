Марш в Москве: силовики пустили в ход дубинки, людей поливают водой
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Бойцы ОМОНа Росгвардии применили дубинки к участникам марша в поддержку журналиста Meduza Ивана Голунова. Кроме того, против толпы были задействованы поливальные машины, передаёт УНН со ссылкой на Meduza.
Так, сообщается, что на улицах Москвы появились поливальные машины, которые поливают водой участников шествия, а также полицейских.
Другие российские СМИ так же сообщают, что на Страстном бульваре российской столицы полицейские применяют к участникам акции дубинки. Толпа кричит “Позор” и “Вам квартиры не дадут”.
По информации “Медиазоны”, во время марша было задержано множество журналистов, в том числе Meduza, Der Spiegel, Reuters, “Коммерсанта”, “Дождя”, “МБХ-Медиа”, “Эха Москвы” и “Новой газеты”.
Как сообщал УНН, в Москве 12 июня проходит марш за свободу журналиста издания Meduza Ивана Голунова, задержаного на прошлой неделе российскими силовиками и освобожденного вчера вечером. Во время шествия уже есть почти 100 задержанных правоохранителями.
Стали поливать людей! pic.twitter.com/CtQZkJRrnI— Meduza (@meduzaproject) 12 июня 2019 г.