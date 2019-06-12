Марш в Москве: силовики пустили в ход дубинки, людей поливают водой

Так, сообщается, что на улицах Москвы появились поливальные машины, которые поливают водой участников шествия, а также полицейских.

Другие российские СМИ так же сообщают, что на Страстном бульваре российской столицы полицейские применяют к участникам акции дубинки. Толпа кричит “Позор” и “Вам квартиры не дадут”.

По информации “Медиазоны”, во время марша было задержано множество журналистов, в том числе Meduza, Der Spiegel, Reuters, “Коммерсанта”, “Дождя”, “МБХ-Медиа”, “Эха Москвы” и “Новой газеты”.

Как сообщал УНН, в Москве 12 июня проходит марш за свободу журналиста издания Meduza Ивана Голунова, задержаного на прошлой неделе российскими силовиками и освобожденного вчера вечером. Во время шествия уже есть почти 100 задержанных правоохранителями.

Стали поливать людей! pic.twitter.com/CtQZkJRrnI