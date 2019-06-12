У Москві близько 100 затриманих на марші за свободу Голунова
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У Москві в середу проходить марш за свободу журналіста видання Meduza Івана Голунова, затриманого минулого тижня російськими силовиками і звільненого вчора ввечері. Під час ходи вже є майже 100 затриманих правоохоронцями, повідомляє портал "МБХ медіа", передає УНН.
"Уже майже 100 затриманих", - йдеться у повідомленні "МБХ" в Twitter.
Серед затриманих - підлітки, пише портал. Крім того, затримані два кореспондента Meduza і редактор "МБХ", а також опозиціонер Олексій Навальний.
Так, акція заявлена учасниками як мирний марш, але повідомляється, що з місцевою владою вона узгоджена не була.
Нагадаємо, Іван Голунов був затриманий вдень 6 червня, прямо в центрі Москви, коли збирався зустрітися зі своїм інформатором. Він сам називає затримання провокацією. Голунова звинувачували у продажі наркотиків у великих розмірах.
У більшості російських міст пройшли протести і пікети на підтримку журналіста Івана Голунова. У Москві під час пікетів були затримання учасників акції. Пікети на підтримку журналіста пройшли і за межами країни.
Як повідомляв УНН, увечері 9 червня московський суд відправив під домашній арешт до 7 серпня російського журналіста Івана Голунова.
11 червня у МВС РФ заявили про рішення щодо припинення кримінального переслідування журналіста Голунова в зв'язку з недоведеністю його участі у скоєнні злочину. Голунов пізніше у той же день вийшов на свободу.