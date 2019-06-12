В Москве около 100 задержанных на марше за свободу Голунова
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В Москве в среду проходит марш за свободу журналиста издания Meduza Ивана Голунова, задержаного на прошлой неделе российскими силовиками и освобожденного вчера вечером. Во время шествия уже есть почти 100 задержанных правоохранителями, сообщает портал "МБХ медиа", передаёт УНН.
"Уже почти 100 задержанных", - говорится в сообщении "МБХ" в Twitter.
Среди задержанных – подростки, пишет портал. Кроме того, задержаны два корреспондента Meduza и редактор "МБХ", а также оппозиционер Алексей Навальный.
Так, акция заявлена участниками как мирный марш, но сообщается, что с местными властями она согласована не была.
Напомним, Иван Голунов был задержан днем 6 июня, прямо в центре Москвы, когда собирался встретиться со своим информатором. Он сам называет задержание провокацией. Голунова обвиняли в продаже наркотиков в крупных размерах.
В большинстве российских городов прошли протесты и пикеты в поддержку журналиста Ивана Голунова. В Москве во время пикетов были задержания участников акции. Пикеты в поддержку журналиста прошли и за пределами страны.
Как сообщал УНН, вечером 9 июня московский суд отправил под домашний арест до 7 августа российского журналиста Ивана Голунова.
11 июня в МВД РФ заявили о решении о прекращении уголовного преследования журналиста Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Голунов позже в тот же день вышел на свободу.