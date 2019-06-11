В РФ журналист Голунов вышел на свободу

"Я надеюсь, что никто не окажется в такой ситуации, как я. Чувствую себя нормально, нужно прийти в себя. Вероятно, мне придется очень много работать, чтобы оправдать ваше доверие. Я до сих пор не могу поверить в освобождение. Ожидал каких-то дальнейших следственных действий", - сказал Голунова, когда покинул здание МВД в Москве.

Напомним, принято решение о прекращении уголовного преследования журналиста издания "Meduza" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Как сообщал УНН, вечером 9 июня, Московский суд отправил под домашний арест до 7 августа российского журналиста Ивана Голунова, обвиняемого "в покушении на сбыт наркотиков".