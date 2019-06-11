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У РФ журналіст Голунов вийшов на волю

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Журналіст видання "Meduza" Іван Голунов вийшов на волю після припинення справи про збут наркотиків. З нього зняли електронний браслет. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал "Дождь".

У РФ журналіст Голунов вийшов на волю

“Я сподіваюся, що ніхто не опиниться в такій ситуації, як я. Відчуваю себе нормально, потрібно оговтатись. Ймовірно, мені доведеться дуже багато працювати, щоб виправдати вашу довіру. Я досі не можу повірити в звільнення. Очікував якихось подальших слідчих дій”, - сказав Голунова, коли покинув будівлю МВС у Москві.

Нагадаємо, прийнято рішення про припинення кримінального переслідування журналіста видання “Meduza” Івана Голунова в зв’язку з недоведеністю його участі у скоєнні злочину.

Як повідомляв УНН, увечері 9 червня, Московський суд відправив під домашній арешт до 7 серпня російського журналіста Івана Голунова, обвинуваченого “в замаху на збут наркотиків”.

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