У РФ журналіст Голунов вийшов на волю
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Журналіст видання "Meduza" Іван Голунов вийшов на волю після припинення справи про збут наркотиків. З нього зняли електронний браслет. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал "Дождь".
“Я сподіваюся, що ніхто не опиниться в такій ситуації, як я. Відчуваю себе нормально, потрібно оговтатись. Ймовірно, мені доведеться дуже багато працювати, щоб виправдати вашу довіру. Я досі не можу повірити в звільнення. Очікував якихось подальших слідчих дій”, - сказав Голунова, коли покинув будівлю МВС у Москві.
Нагадаємо, прийнято рішення про припинення кримінального переслідування журналіста видання “Meduza” Івана Голунова в зв’язку з недоведеністю його участі у скоєнні злочину.
Як повідомляв УНН, увечері 9 червня, Московський суд відправив під домашній арешт до 7 серпня російського журналіста Івана Голунова, обвинуваченого “в замаху на збут наркотиків”.