У РФ припинено кримінальне переслідування журналіста Голунова

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 16973 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 35943 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 44082 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 60084 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 78075 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 80669 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 159859 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 97359 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71220 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 321553 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
0.9м/с
58%
Популярнi новини

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 53701 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 28692 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 42075 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 20381 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

15:01 • 17468 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 159860 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 321554 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 255401 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 366717 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 377870 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 16978 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 12891 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 14953 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 20546 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 42239 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

У РФ припинено кримінальне переслідування журналіста Голунова

Київ • УНН

 • 9152 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Прийнято рішення про припинення кримінального переслідування журналіста видання "Meduza" Івана Голунова в зв'язку з недоведеністю його участі у скоєнні злочину. Про це заявив міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, передає УНН з посиланням на ТАСС.

У РФ припинено кримінальне переслідування журналіста Голунова

За словами Колокольцева, журналіст "Meduza" буде у вівторок звільнений з-під домашнього арешту, звинувачення з нього зняті.

Так, Іван Голунов відомий як журналіст, що спеціалізується на розслідуваннях - в тому числі діяльності московської мерії. Він працював на телеканалі "Дождь", в декількох інших російських виданнях, серед яких, зокрема Forbes і "Слон", а останні роки співпрацює з інтернет-виданням "Meduza".

Серед іншого він писав про бізнес родичів віце-мера Москви з питань ЖКГ Петра Бірюкова, про плани мерії Москви з вивезення сміття в інші регіони.

Нагадаємо, Іван Голунов був затриманий у четвер, 6 червня, прямо в центрі Москви, коли збирався зустрітися зі своїм інформатором. Він сам називає затримання провокацією. Голунова звинувачували у продажу наркотиків у великих розмірах, за що йому загрожувало до 10-20 років ув'язнення.

На підтримку Голунова висловилася низка російських діячів культури, опозиційних політиків та представників журналістики: серед них опозиціонер Олексій Навальний, журналіст Володимир Познер, головний редактор "Ехо-Москви" Олексій Венедиктов, комік Данило Поперечний, репер Мирон Федоров (більш відомий як Oxxxymiron), журналістка Тіна Канделакі, співак Noize MC, лідер групи ДДТ Юрій Шевчук і ще низка інших відомих осіб.

У більшості російських міст пройшли протести і пікети на підтримку журналіста Івана Голунова. У Москві під час пікетів були затримання учасників акції. Зокрема, пікети на підтримку журналіста пройшли і за межами країни. Так, наприклад, в Німеччині люди вийшли щоб висловити свою стурбованість діями російських силовиків. У Раді Європи і Посольстві США в РФ висловили стурбованість і закликали провести прозоре розслідування щодо журналіста.

Як повідомляв УНН, увечері 9 червня, Московський суд відправив під домашній арешт до 7 серпня російського журналіста Івана Голунова, обвинуваченого "в замаху на збут наркотиків".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,851.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,564.95