У РФ припинено кримінальне переслідування журналіста Голунова
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Прийнято рішення про припинення кримінального переслідування журналіста видання "Meduza" Івана Голунова в зв'язку з недоведеністю його участі у скоєнні злочину. Про це заявив міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, передає УНН з посиланням на ТАСС.
За словами Колокольцева, журналіст "Meduza" буде у вівторок звільнений з-під домашнього арешту, звинувачення з нього зняті.
Так, Іван Голунов відомий як журналіст, що спеціалізується на розслідуваннях - в тому числі діяльності московської мерії. Він працював на телеканалі "Дождь", в декількох інших російських виданнях, серед яких, зокрема Forbes і "Слон", а останні роки співпрацює з інтернет-виданням "Meduza".
Серед іншого він писав про бізнес родичів віце-мера Москви з питань ЖКГ Петра Бірюкова, про плани мерії Москви з вивезення сміття в інші регіони.
Нагадаємо, Іван Голунов був затриманий у четвер, 6 червня, прямо в центрі Москви, коли збирався зустрітися зі своїм інформатором. Він сам називає затримання провокацією. Голунова звинувачували у продажу наркотиків у великих розмірах, за що йому загрожувало до 10-20 років ув'язнення.
На підтримку Голунова висловилася низка російських діячів культури, опозиційних політиків та представників журналістики: серед них опозиціонер Олексій Навальний, журналіст Володимир Познер, головний редактор "Ехо-Москви" Олексій Венедиктов, комік Данило Поперечний, репер Мирон Федоров (більш відомий як Oxxxymiron), журналістка Тіна Канделакі, співак Noize MC, лідер групи ДДТ Юрій Шевчук і ще низка інших відомих осіб.
У більшості російських міст пройшли протести і пікети на підтримку журналіста Івана Голунова. У Москві під час пікетів були затримання учасників акції. Зокрема, пікети на підтримку журналіста пройшли і за межами країни. Так, наприклад, в Німеччині люди вийшли щоб висловити свою стурбованість діями російських силовиків. У Раді Європи і Посольстві США в РФ висловили стурбованість і закликали провести прозоре розслідування щодо журналіста.
Як повідомляв УНН, увечері 9 червня, Московський суд відправив під домашній арешт до 7 серпня російського журналіста Івана Голунова, обвинуваченого "в замаху на збут наркотиків".