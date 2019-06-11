В РФ прекращено уголовное преследование журналиста Голунова
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Принято решение о прекращении уголовного преследования журналиста издания “Meduza” Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Об этом заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.
По словам Колокольцева, журналист “Meduza” будет во вторник освобожден из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты.
Так, Иван Голунова известный как журналист, специализирующийся на расследованиях — в том числе деятельности московской мэрии. Он работал на телеканале “Дождь”, в нескольких других российских изданиях, среди которых, в частности Forbes и “Слон”, а последние годы сотрудничает с интернет-изданием “Meduza”.
Среди прочего он писал о бизнесе родственников вице-мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, о планах мэрии Москвы по вывозу мусора в другие регионы.
Напомним, Иван Голунов был задержан днем четверга, 6 июня, прямо в центре Москвы, когда собирался встретиться со своим информатором. Он сам называет задержание провокацией. Голунова обвиняли в продаже наркотиков в крупных размерах, за что ему грозило до 10-20 лет заключения.
В поддержку Голунова высказались ряд российских деятелей культуры, оппозиционных политиков и представителей журналистики: среди них оппозиционер Алексей Навальный, журналист Владимир Познер, главный редактор “Эхо-Москвы” Алексей Венедиктов, комик Даниил Поперечный, рэпер Мирон Федоров (более известный как Oxxxymiron ), журналистка Тина Канделаки, певец Noize MC, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук и еще ряд других известных лиц.
В большинстве российских городов прошли протесты и пикеты в поддержку журналиста Ивана Голунова. В Москве во время пикетов были задержания участников акции. В частности, пикеты в поддержку журналиста прошли и за пределами страны. Так, например, в Германии люди вышли чтобы выразить свою обеспокоенность действиями российских силовиков. В Совете Европы и Посольстве США в РФ выразили обеспокоенность и призвали провести прозрачное расследование по приводы журналиста.
Как сообщал УНН, вечером 9 июня, Московский суд отправил под домашний арест до 7 августа российского журналиста Ивана Голунова, обвиняемого “в покушении на сбыт наркотиков”.