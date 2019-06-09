Суд Москви відправив російського журналіста-розслідувача Голунова під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Московський суд відправив під домашній арешт до 7 серпня російського журналіста видання Meduza Івана Голунова, обвинуваченого “в замаху на збут наркотиків”. Про це повідомляє російське видання Новая газета, передає УНН.
Під час засідання прокурор представив виписаний епікриз про те, що стан здоров’я дозволяє Голунову брати участь в судовому засіданні. Адвокат журналіста Ольга Дінзе заперечила про залучення цих матеріалів.
“Я цей документ побачила тільки у прокурора, і не зрозуміло звідки цей документ з’явився”, — зазначила вона.
Адвокати просили додатковий час на ознайомлення зі 100 сторінками матеріалів справи, але суддя вирішив, що було достатньо і 30 хвилин.
Як повідомляє саме видання Meduza, суд також заборонив Голунову користуватися засобами зв’язку і спілкуватися з іншими фігурантами справи.
Раніше, в п’ятницю 7 червня, московська поліція заявила, що під час обшуку в квартирі кореспондента Meduza Івана Голунова були знайдені 4 грами метілефедрона. Журналіст говорив, що їх підкинули, а кримінальне переслідування за звинуваченням у спробі збуту наркотиків називав провокацією. Голунов також повідомляв про побиття при затриманні, в поліції це заперечували.
Пізніше, поліція виклала фотографії нарколабораторії, причетність до якої приписували Голунова. Однак через резонанс в соціальних мережах і медіа-просторі — прес-служба поліції визнала, що фото “нарколабораторії” були зроблені не в квартирі журналіста видання Meduza.
Сам Голунов був затриманий вдень четверга, 6 червня, прямо в центрі Москви, коли збирався зустрітися зі своїм інформатором. Він сам називає затримання провокацією, а також як він сам, так і видання Meduza пов’язують це з його журналістською діяльністю.
Голунова звинувачують у продажу наркотиків у великих розмірах, за що йому загрожувало до 10-20 років ув’язнення.
На підтримку Голунова висловились ряд російських діячів культури, опозиційних політиків та представників журналістики: серед них опозиціонер Олексій Навальний, журналіст Володимир Познер, головний редактор “Ехо-Москви” Олексій Венедіктов, комік Данило Поперечний, репер Мирон Федоров (більш відомий як Oxxxymiron), журналістка Тіна Канделакі, співак Noize MC, лідер гурту ДДТ Юрій Шевчук та ще ряд інших відомих осіб.
В більшості російських міст пройшли протести та пікети на підтримку журналіста Івана Голунова. В Москві під час пікетів були затримання учасників акції. Зокрема, пікети на підтримку журналіста пройшли і поза межами країни. Так, наприклад, в Німеччині люди вийшли щоб висловити своє занепокоєння діями російських силовиків. В Раді Європи та Посольстві США в РФ висловили занепокоєння та закликали провести прозоре розслідування з приводи журналіста.
Довідка УНН: Іван Голунов відомий як журналіст, що спеціалізується на розслідуваннях — в тому числі діяльності московської мерії. Він працював на телеканалі “Дождь”, у декількох інших російських виданнях, серед яких, зокрема Forbes та “Слон”, а останні роки співпрацює з інтернет-виданням Meduza.
Серед іншого він писав про бізнес родичів віце-мера Москви з питань ЖКГ Петра Бірюкова, про плани мерії Москви з вивезення сміття в інші регіони, про галузь похороних заховань.
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Як повідомляв УНН, за два перших місяці 2019 року в Україні зафіксовано 13 випадків фізичної агресії до журналістів.