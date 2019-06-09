Суд Москви відправив російського журналіста-розслідувача Голунова під домашній арешт

Під час засідання прокурор представив виписаний епікриз про те, що стан здоров’я дозволяє Голунову брати участь в судовому засіданні. Адвокат журналіста Ольга Дінзе заперечила про залучення цих матеріалів.

“Я цей документ побачила тільки у прокурора, і не зрозуміло звідки цей документ з’явився”, — зазначила вона.

Адвокати просили додатковий час на ознайомлення зі 100 сторінками матеріалів справи, але суддя вирішив, що було достатньо і 30 хвилин.

Як повідомляє саме видання Meduza, суд також заборонив Голунову користуватися засобами зв’язку і спілкуватися з іншими фігурантами справи.

Раніше, в п’ятницю 7 червня, московська поліція заявила, що під час обшуку в квартирі кореспондента Meduza Івана Голунова були знайдені 4 грами метілефедрона. Журналіст говорив, що їх підкинули, а кримінальне переслідування за звинуваченням у спробі збуту наркотиків називав провокацією. Голунов також повідомляв про побиття при затриманні, в поліції це заперечували.

Пізніше, поліція виклала фотографії нарколабораторії, причетність до якої приписували Голунова. Однак через резонанс в соціальних мережах і медіа-просторі — прес-служба поліції визнала, що фото “нарколабораторії” були зроблені не в квартирі журналіста видання Meduza.

Сам Голунов був затриманий вдень четверга, 6 червня, прямо в центрі Москви, коли збирався зустрітися зі своїм інформатором. Він сам називає затримання провокацією, а також як він сам, так і видання Meduza пов’язують це з його журналістською діяльністю.

Голунова звинувачують у продажу наркотиків у великих розмірах, за що йому загрожувало до 10-20 років ув’язнення.

На підтримку Голунова висловились ряд російських діячів культури, опозиційних політиків та представників журналістики: серед них опозиціонер Олексій Навальний, журналіст Володимир Познер, головний редактор “Ехо-Москви” Олексій Венедіктов, комік Данило Поперечний, репер Мирон Федоров (більш відомий як Oxxxymiron), журналістка Тіна Канделакі, співак Noize MC, лідер гурту ДДТ Юрій Шевчук та ще ряд інших відомих осіб.

В більшості російських міст пройшли протести та пікети на підтримку журналіста Івана Голунова. В Москві під час пікетів були затримання учасників акції. Зокрема, пікети на підтримку журналіста пройшли і поза межами країни. Так, наприклад, в Німеччині люди вийшли щоб висловити своє занепокоєння діями російських силовиків. В Раді Європи та Посольстві США в РФ висловили занепокоєння та закликали провести прозоре розслідування з приводи журналіста.

Довідка УНН: Іван Голунов відомий як журналіст, що спеціалізується на розслідуваннях — в тому числі діяльності московської мерії. Він працював на телеканалі “Дождь”, у декількох інших російських виданнях, серед яких, зокрема Forbes та “Слон”, а останні роки співпрацює з інтернет-виданням Meduza.

Серед іншого він писав про бізнес родичів віце-мера Москви з питань ЖКГ Петра Бірюкова, про плани мерії Москви з вивезення сміття в інші регіони, про галузь похороних заховань.

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Як повідомляв УНН, за два перших місяці 2019 року в Україні зафіксовано 13 випадків фізичної агресії до журналістів.