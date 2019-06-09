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Суд Москвы отправил российского журналиста-расследователя Голунова под домашний арест

Суд Москвы отправил российского журналиста-расследователя Голунова под домашний арест

Киев  •  УНН

 • 10887 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест до 7 августа российского журналиста издания Meduza Ивана Голунова, обвиняемого “в покушении на сбыт наркотиков”. Об этом сообщает российское издание Новая газета, передает УНН.

Во время заседания прокурор представил выписной эпикриз о том, что состояние здоровья позволяет Голунова участвовать в судебном заседании. Адвокат журналиста Ольга Динзе сказала о привлечении этих материалов.

“Я этот документ увидела только у прокурора, и непонятно откуда этот документ появился”, — отметила она.

Адвокаты просили дополнительное время на ознакомление со 100 страницами материалов дела, но судья решил, что было достаточно и 30 минут.

Как сообщает само издание Meduza, суд также запретил Голунову пользоваться средствами связи и общаться с другими фигурантами дела.

Ранее, в пятницу 7 июня, московская полиция заявила, что во время обыска в квартире корреспондента Meduza Ивана Голунова были найдены 4 грамма метилэфедрона. Журналист говорил, что их подбросили, а уголовное преследование по обвинению в попытке сбыта наркотиков называл провокацией. Голунов также сообщал об избиении при задержании, в полиции это отрицали.

Позднее, полиция выложила фотографии нарколаборатории, причастность к которой приписывали Голунову. Однако из-за резонанса в социальных сетях и медиапространстве — пресс-служба полиции признала, что фото “нарколаборатории” были сделаны не в квартире журналиста издания Meduza.

Сам Голунов был задержан днем четверга, 6 июня, прямо в центре Москвы, когда собирался встретиться со своим информатором. Он сам называет задержание провокацией, а также как он сам, так и издания Meduza связывают это с его журналистской деятельностью.

Голунова обвиняют в продаже наркотиков в крупных размерах, за что ему грозило до 10-20 лет заключения.

В поддержку Голунова высказались ряд российских деятелей культуры, оппозиционных политиков и представителей журналистики: среди них оппозиционер Алексей Навальный, журналист Владимир Познер, главный редактор “Эхо-Москвы” Алексей Венедиктов, комик Даниил Поперечный, рэпер Мирон Федоров (более известный как Oxxxymiron), журналистка Тина Канделаки, певец Noize MC, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук и еще ряд других известных лиц.

В большинстве российских городов прошли протесты и пикеты в поддержку журналиста Ивана Голунова. В Москве во время пикетов были задержания участников акции. В частности, пикеты в поддержку журналиста прошли и за пределами страны. Так, например, в Германии люди вышли чтобы выразить свою обеспокоенность действиями российских силовиков. В Совете Европы и Посольстве США в РФ высказывания беспокойство и призвали провести прозрачное расследование по поводу журналиста.

Справка УНН: Иван Голунова известный как журналист, специализирующийся на расследованиях - в том числе деятельности московской мэрии. Он работал на телеканале "Дождь", в нескольких других российских изданиях, среди которых, в частности Forbes и "Слон", а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.

Среди прочего он писал о бизнесе родственников вице-мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, о планах мэрии Москвы по вывозу мусора в другие регионы, об отрасли похороны захоронений.

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Как сообщал УНН, за два первых месяца 2019 года в Украине зафиксировано 13 случаев физической агрессии к журналистам.

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