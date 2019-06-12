Марш в Москві: силовики пустили в хід кийки, людей поливають водою
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Бійці ОМОНу Росгвардії застосували кийки до учасників маршу на підтримку журналіста Meduza Івана Голунова. Крім того, проти натовпу були задіяні поливальні машини, передає УНН з посиланням на Meduza.
Так, повідомляється, що на вулицях Москви з'явилися поливальні машини, які поливають водою учасників ходи, а також поліцейських.
Інші російські ЗМІ так само повідомляють, що на Страсному бульварі російської столиці поліцейські застосовують до учасників акції кийки. Натовп кричить "Ганьба" і "Вам квартири не дадуть".
За інформацією "Медиазони", під час маршу було затримано безліч журналістів, у тому числі Meduza, Der Spiegel, Reuters, видань “Коммерсант”, “Дождь”, “МБХ-Медиа”, “Эхо Москвы” і “Новая газета”.
Як повідомляв УНН, у Москві 12 червня проходить марш за свободу журналіста видання Meduza Івана Голунова, затриманого минулого тижня російськими силовиками і звільненого вчора ввечері. Під час ходи вже є майже 100 затриманих правоохоронцями.
Стали поливати людей! pic.twitter.com/CtQZkJRrnI- Meduza (@meduzaproject) 12 червня 2019 р