На марші у Москві затримали понад 500 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Під час маршу на підтримку журналіста Meduza Івана Голунова, який проходив у середу, 12 червня, в Москві, російські силовики затримали щонайменше 549 осіб, передає УНН з посиланням на "ОВД-Инфо".
Окрім того, за інформацією видання "Дождь", підлітка 2001 року народження, який був затриманий на мітингу в підтримку Голунова в Москві, госпіталізували з відділу поліції по Олексіївському району.
Так, марш на підтримку журналіста і проти незаконних кримінальних справ повинен був початися опівдні у середу, 12 червня.
Учасники збиралися пройти від метро "Чисті ставки" до будівлі Головного управління МВС на Петрівці. За інформацією Meduza, новина про перше затримання з'явилася за годину до початку акції.
Серед затриманих було багато журналістів. Повідомлялося про затримання на акції співробітників видань Meduza, Reuters, "МБХ Медиа", "Эхо Москвы", "Коммерсант", "Лента.Ру", "Новая газета", Der Spiegel, The Village, "Батенька, да вы трансформер", Baza.
В організації мітингу звинуватили опозиціонера Олексія Навального.
Як повідомляв УНН, бійці ОМОНу Росгвардії застосували кийки до учасників маршу на підтримку журналіста Meduza Івана Голунова. Окрім того, проти людей були задіяні поливальні машини.