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У Москві знову протестують за свободу слова

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Мітинг на захист свободи слова та журналістської діяльності на проспекті Академіка Сахарова в центрі Москви зібрав близько 1600 осіб. Про це повідомили ТАСС в прес-службі Головного управління МВС по Москві, передає УНН.

У Москві знову протестують за свободу слова

"На проспекті Академіка Сахарова проходить узгоджений владою Москви публічний захід. У ньому беруть участь близько 1600 осіб", - сказав представник ГУ МВС. Співробітники поліції і Росгвардіі забезпечують охорону громадського порядку і безпеки.

Як повідомляв УНН, 13 червня під час маршу на підтримку журналіста Meduza Івана Голунова, який проходив в середу, 12 червня, в Москві, російські силовики затримали як мінімум 549 осіб .

Як повідомляв УНН, бійці ОМОНу Росгвардіі 12 червня застосували кийки до учасників маршу на підтримку журналіста Meduza Івана Голунова. Крім того, проти натовпу були задіяні поливальні машини.

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