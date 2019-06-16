У Москві знову протестують за свободу слова
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Мітинг на захист свободи слова та журналістської діяльності на проспекті Академіка Сахарова в центрі Москви зібрав близько 1600 осіб. Про це повідомили ТАСС в прес-службі Головного управління МВС по Москві, передає УНН.
"На проспекті Академіка Сахарова проходить узгоджений владою Москви публічний захід. У ньому беруть участь близько 1600 осіб", - сказав представник ГУ МВС. Співробітники поліції і Росгвардіі забезпечують охорону громадського порядку і безпеки.
Як повідомляв УНН, 13 червня під час маршу на підтримку журналіста Meduza Івана Голунова, який проходив в середу, 12 червня, в Москві, російські силовики затримали як мінімум 549 осіб .
Як повідомляв УНН, бійці ОМОНу Росгвардіі 12 червня застосували кийки до учасників маршу на підтримку журналіста Meduza Івана Голунова. Крім того, проти натовпу були задіяні поливальні машини.