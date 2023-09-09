В москве снова объявлен "Ковер": задерживаются несколько рейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В московских аэропортах снова объявлен "Ковер", из-за чего задерживаются несколько рейсов. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Цитата
"Сигнал "Ковер" объявлен в московских аэропортах. Задержаны несколько рейсов на вылет и на влет", - говорится в сообщении.
Причина введения сигнала в действие не сообщается.
Напомним
В четверг сообщалось о вероятной попытке атаки беспилотников в московской области. В частности в Раменском районе подмосковья силы ПВО якобы сбили беспилотник.
Тогда также был объявлен "Ковер".