В москве снова объявлен "Ковер": задерживаются несколько рейсов

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"Сигнал "Ковер" объявлен в московских аэропортах. Задержаны несколько рейсов на вылет и на влет", - говорится в сообщении.

Причина введения сигнала в действие не сообщается.

Напомним

В четверг сообщалось о вероятной попытке атаки беспилотников в московской области. В частности в Раменском районе подмосковья силы ПВО якобы сбили беспилотник.

Тогда также был объявлен "Ковер".