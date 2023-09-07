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Була спроба атакувати москву безпілотником – мер

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Раменському районі Підмосков'я сили ППО нібито збили безпілотник. Про це повідомив мер москви Сергій Собянін, передає УНН.

Цитата

«Сьогодні вночі у Раменському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на Москву. Руйнування та постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає. На місці працюють екстрені служби», — написав Собянін.

Додамо 

За даними губернатора ростовської області, біля 03:00 ночі був збитий безпілотник у ростові неподалік південного військового округу рф.

Перед цим очевидці писали про три гучні вибухи у ростові і зняли їх на відео

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Румунії вперше визнали, що уламки російського "шахеда" впали на територію держави

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