Була спроба атакувати москву безпілотником – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Раменському районі Підмосков'я сили ППО нібито збили безпілотник. Про це повідомив мер москви Сергій Собянін, передає УНН.
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«Сьогодні вночі у Раменському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на Москву. Руйнування та постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає. На місці працюють екстрені служби», — написав Собянін.
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За даними губернатора ростовської області, біля 03:00 ночі був збитий безпілотник у ростові неподалік південного військового округу рф.
Перед цим очевидці писали про три гучні вибухи у ростові і зняли їх на відео.
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