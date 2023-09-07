Была попытка атаковать москву беспилотником - мэр

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«Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — написал Собянин.

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По данным губернатора ростовской области, около 03:00 ночи был сбит беспилотник в Ростове неподалеку южного военного округа рф.

Перед этим очевидцы писали о трех громких взрывах в Ростове и сняли их на видео.

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