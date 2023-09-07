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Была попытка атаковать москву беспилотником - мэр

Была попытка атаковать москву беспилотником - мэр

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Раменском районе Подмосковья силы ПВО якобы сбили беспилотник. Об этом сообщил мэр москвы Сергей Собянин, передает УНН.

Цитата

«Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — написал Собянин.

Добавим 

По данным губернатора ростовской области, около 03:00 ночи был сбит беспилотник в Ростове неподалеку южного военного округа рф.

Перед этим очевидцы писали о трех громких взрывах в Ростове и сняли их на видео

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