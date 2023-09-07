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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 63682 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 67246 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 106275 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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В Ростове взрывы возле штаба Южного военного округа рф - СМИ

В Ростове взрывы возле штаба Южного военного округа рф - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. В российском городе Ростове-на-Дону недалеко от штаба Южного военного округа прогремел взрыв. Об этом сообщают российские телеграм-каналы, передает УНН.

Детали

Очевидцы пишут о трех взрывах, которые прогремели возле штаба Южного военного округа. После этого на месте поднялся густой стоп дыма и начал гореть автомобиль.

Официальных комментариев не поступало.

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Напомним, утром 6 сентября в шебекино белгородской области, в россии, произошел масштабный пожар. Загорелось предприятие ООО "Белсинтез", которое занимается производством лакокрасочной продукции.

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