В Ростове взрывы возле штаба Южного военного округа рф - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В российском городе Ростове-на-Дону недалеко от штаба Южного военного округа прогремел взрыв. Об этом сообщают российские телеграм-каналы, передает УНН.
Детали
Очевидцы пишут о трех взрывах, которые прогремели возле штаба Южного военного округа. После этого на месте поднялся густой стоп дыма и начал гореть автомобиль.
Официальных комментариев не поступало.
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Напомним, утром 6 сентября в шебекино белгородской области, в россии, произошел масштабный пожар. Загорелось предприятие ООО "Белсинтез", которое занимается производством лакокрасочной продукции.