На российской белгородщине горел завод

Детали

По данным мчс, сообщение о возгорании поступило в 09 часов 30 минут.

По предварительным данным, погибших и пострадавших якобы нет. В настоящее время пожар ликвидирован.

В сети сообщают, что причиной пожара стало якобы короткое замыкание в одном из цехов.

Возгорание было сильное. Большой столб черного дыма видели жители разных районов Шебекина.

Дополнение

Также в российском брянске в среду сообщали о новом пожаре.