На российской белгородщине горел завод
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Утром в шебекино белгородской области, в россии, произошел масштабный пожар. Загорелось предприятие ООО "Белсинтез", которое занимается производством лакокрасочной продукции. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на мчс, пишет УНН.
Детали
По данным мчс, сообщение о возгорании поступило в 09 часов 30 минут.
По предварительным данным, погибших и пострадавших якобы нет. В настоящее время пожар ликвидирован.
В сети сообщают, что причиной пожара стало якобы короткое замыкание в одном из цехов.
Возгорание было сильное. Большой столб черного дыма видели жители разных районов Шебекина.
Дополнение
Также в российском брянске в среду сообщали о новом пожаре.