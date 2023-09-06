На російські бєлгородщині палав завод
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Вранці у шебекіно бєлгородської області, в росії, сталася масштабна пожежа. Загорілось підприємство ТОВ "Белсинтез", яке займається виробництвом лакофарбової продукції. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на мчс, пише УНН.
Деталі
За даними мнс, повідомлення про загоряння надійшло о 09 годині 30 хвилин.
За попередніми даними, загиблих і постраждалих нібито немає. Наразі пожежу ліквідовано.
У мережі повідомляють, що причиною пожежі стало нібито коротке замикання в одному з цехів.
Загорання було сильне. Великий стовп чорного диму бачили жителі різних районів шебекіна.
Доповнення
Також у російському брянську у середу повідомляли про нову пожежу.