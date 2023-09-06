На російські бєлгородщині палав завод

Деталі

За даними мнс, повідомлення про загоряння надійшло о 09 годині 30 хвилин.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих нібито немає. Наразі пожежу ліквідовано.

У мережі повідомляють, що причиною пожежі стало нібито коротке замикання в одному з цехів.

Загорання було сильне. Великий стовп чорного диму бачили жителі різних районів шебекіна.

Доповнення

Також у російському брянську у середу повідомляли про нову пожежу.