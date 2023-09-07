У Ростові вибухи біля штабу Південного військового округу рф – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У російському місті Ростові-на-Дону недалеко від штабу Південного військового округу прогримів вибух. Про це повідомляють російські телеграм-канали, передає УНН.
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Очевидці пишуть про три вибухи, які прогриміли біля штабу Південного військового округу. Після цього на місці піднявся густий стоп диму та почав горіти автомобіль. Офіційних коментарів не надходило.
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Нагадаємо, вранці 6 вересня у шебекіно бєлгородської області, в росії, сталася масштабна пожежа. Загорілось підприємство ТОВ "Белсинтез", яке займається виробництвом лакофарбової продукції.