У росії заявили про збиття безпілотника над Ростовом-на-Дону
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Близько 03.00 ночі у російському місті Ростов-на-Дону був збитий безпілотник. Про це повідомив губернатор ростовської області Василь Голубєв, передає УНН.
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«Близько 3.00 у Ростові-на-Дону спрацювала система ППО. Збитий безпілотний летальний апарат. Наслідки на землі уточнюються», — написав Голубєв.
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Раніше очевидці писали у телеграм-каналах про три гучні вибухи у Ростові неподалік біля штабу Південного військового округу рф.