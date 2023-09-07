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У росії заявили про збиття безпілотника над Ростовом-на-Дону

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Близько 03.00 ночі у російському місті Ростов-на-Дону був збитий безпілотник. Про це повідомив губернатор ростовської області Василь Голубєв, передає УНН.

Цитата

«Близько 3.00 у Ростові-на-Дону спрацювала система ППО. Збитий безпілотний летальний апарат. Наслідки на землі уточнюються», — написав Голубєв.

Нагадаємо

Раніше очевидці писали у телеграм-каналах про три гучні вибухи у Ростові неподалік біля штабу Південного військового округу рф. 

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