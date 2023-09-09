У москві знову оголошено "Килим": затримуються декілька рейсів

Цитата

"Сигнал "Килим" оголошено у московських аеропортах. Затримано кілька рейсів на виліт та на вліт", - йдеться у повідомленні.

Причина введеня сигналу у дію не повідомляється.

Нагадаємо

У четвер повідомлялось про ймовірну спробу атаки безпілотників у московській області. Зокрема у Раменському районі підмосков'я сили ППО нібито збили безпілотник.

Тоді також було оголошено "Килим".