У москві знову оголошено "Килим": затримуються декілька рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У московських аеропортах знову оголошено "Килим", через що затримуються декілька рейсів. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Цитата
"Сигнал "Килим" оголошено у московських аеропортах. Затримано кілька рейсів на виліт та на вліт", - йдеться у повідомленні.
Причина введеня сигналу у дію не повідомляється.
Нагадаємо
У четвер повідомлялось про ймовірну спробу атаки безпілотників у московській області. Зокрема у Раменському районі підмосков'я сили ППО нібито збили безпілотник.
Тоді також було оголошено "Килим".