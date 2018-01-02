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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 37617 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 90014 просмотра

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6 апреля, 06:12 • 290699 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Москве задержали участника АТО

Киев • УНН

 • 84682 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В столице Российской Федерации неизвестные задержали участника антитеррористической операции на востоке Украины Олега Негоду. Об этом УНН сообщил информированный источник.

В Москве задержали участника АТО

“Олег Александрович Негода, киевлянин, проходил службу в зоне проведения АТО в конце 2016-17 годов. В конце 2017 года уехал в город Саратов (город на юго-востоке европейской части России — Ред.) к сестре. Был задержан в Москве неизвестными 24-25 декабря. Сейчас место его пребывания неизвестно”.

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Напомним, 31 декабря в Москве была задержана без составления протокола украинская поэтесса Евгения Бильченко. Позже украинскую писательницу отпустили.

Украинские Национальные Новости

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