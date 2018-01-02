У Москві затримали учасника АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У столиці Російської Федерації невідомі особи затримали учасника антитерористичної операції на сході України Олега Негоду. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.
“Олег Олександрович Негода, киянин, проходив службу в зоні проведення АТО наприкінці 2016-17 років. Наприкінці 2017 року поїхав у місто Саратов (місто на південному-сході європейської частини Росії - Ред.) до сестри. Був затриманий у Москві невідомими 24-25 грудня. Наразі місце його перебування невідоме”.
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Нагадаємо, 31 грудня у Москві була затримана без складення протоколу українська поетеса Євгенія Більченко. Пізніше українську письменницю відпустили.