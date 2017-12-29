СБУ затримала помічника командира підрозділу бойовиків "Рим"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Співробітники СБУ на території Луганської області затримали колишнього помічника командира незаконного збройного формування "ЛНР" "Рим". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган, передає УНН.
"28.12.2017 співробітниками Департаменту захисту національної державності СБУ, за дорученням Головної військової прокуратури ГПУ, на території Луганської області затримано громадянина України Ж., який підозрюється у тому, що він у 2014 році брав участь у терористичній організації “ЛНР”, де на посаді “помічника ватажка незаконного збройного формування "Рим“ вів бойові дії проти підрозділів Збройних сил України та інших підрозділів, залучених до проведення АТО, а також здійснював незаконне утримання, конвоювання та допити полонених українських військовослужбовців”, - написала Л.Сарган.
За її словами, затриманому вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) та ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.
Наразі слідчим суддею Печерського районного суду Києва розглядається клопотання про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, СБУ оприлюднила нові докази щодо збройної агресії РФ проти України.