СБУ оприлюднила нові докази щодо збройної агресії РФ проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Служба безпеки України опублікувала черговий бюлетень свідчень про збройну агресію РФ проти України, а також фізичного насильства і знущань над українцями, які перебували в заручниках у терористів "ЛНР" і "ДНР", передає УНН.
"Служба безпеки України зібрала 393 свідчення стосовно збройної агресії російських військ проти України, а також фізичного насилля та знущань над нашими громадянами в катівнях ОРДЛО. Нові отримані докази СБУ оприлюднила на сторінках чергового інформаційного бюлетеню, присвяченого цій актуальній темі", - повідомили у відомстві.
Як зазначається, це вже п'яте видання, підготовлене за результатами опитування співробітниками спецслужби ще сорока трьох українських громадян, які перебували у заручниках терористичних угруповань.
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"Окрім численних доказів присутності військ РФ на території України та фактів катувань громадян бойовиками, у бюлетені перелічені результати судових рішень щодо злочинних дій терористів. Варто зауважити на тому, що багато важливих свідчень були задокументовані правоохоронцями від українських військових, що потрапили у полон через пекло під Іловайськом, факт якого так вперто замовчують кремлівські пропагандисти", - додали у СБУ.
"СБ України готова надавати всебічну допомогу у дослідженні цих злочинів представникам міжнародних установ, зокрема правозахисним організаціям, передавши їм зібрані матеріали", ‒ зауважив голова СБУ Василь Грицак.
Нагадаємо, суд засудив до 12 років в’язниці агента спецслужб РФ.