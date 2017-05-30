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Прокуратура Криму відкрила справу щодо розв’язування посадовцями РФ війни проти України

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. За матеріалами Служби безпеки України прокуратурою Автономної Республіки Крим відкрито кримінальне провадження за фактом розв’язування посадовцями РФ, службовими особами державних органів та органів місцевого самоврядування АР Крим гібридної війни проти України. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Прокуратура Криму відкрила справу щодо розв’язування посадовцями РФ війни проти України

Кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.437 Кримінального кодексу України, а саме ‒ планування, підготовка або розв’язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій.

“Відкрите кримінальне провадження є безпрецедентним, адже вперше правову оцінку отримає інформаційна складова гібридної війни Росії проти України. Важливість цього процесу визначається тим, що агресія Росії принесла знедолення і змусила залишити місця проживання тисячі українських громадян, особливо це стосується кримських татар, які вдруге за шістдесят років фактично переживають геноцид з боку тоталітарного режиму. Агентство ООН у справах біженців оцінило кількість внутрішньо переселених осіб у десять тисяч, більшість з яких ‒ кримські татари, а третина ‒ діти.”, — йдеться в повідомленні СБУ.

Під час досудового слідства особливу увагу буде приділено фактам підготовки до анексії Криму та штучного формування у населення півострова, у тому числі через ЗМІ та Інтернет-ресурси, ненависті до народів України.

Належну правову оцінку отримають й інші дії спрямовані на усунення перешкод для вторгнення збройних сил РФ на територію нашої держави та створення умов, у тому числі шляхом маніпуляцій суспільною свідомістю через ЗМІ та Інтернет, для незаконної анексії Автономної Республіки Крим.

Як повідомляв УНН, Росія проводить посилену мілітаризацію окупованого Криму.

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