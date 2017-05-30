Прокуратура Крыма возбудила дело по факту развязывания чиновниками РФ войны против Украины

Уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.437 Уголовного кодекса Украины, а именно - планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленной на совершение таких действий.

"Открытое уголовное производство является беспрецедентным, ведь впервые правовую оценку получит информационная составляющая гибридной войны России против Украины. Важность этого процесса определяется тем, что агрессия России принесла обездоленность и заставила покинуть места проживания тысячи украинских граждан, особенно это касается крымских татар, которые второй раз за шестьдесят лет фактически переживают геноцид со стороны тоталитарного режима. Агентство ООН по делам беженцев оценило количество внутренне перемещенных лиц в десять тысяч, большинство из которых - крымские татары, а треть - дети. ", - говорится в сообщении СБУ.

Во время досудебного следствия особое внимание будет уделено фактам подготовки к аннексии Крыма и искусственного формирования у населения полуострова, в том числе через СМИ и Интернет-ресурсы, ненависти к народам Украины.

Надлежащую правовую оценку получат и другие действия, направленные на устранение препятствий для вторжения вооруженных сил РФ на территорию нашего государства и создание условий, в том числе путем манипуляций общественным сознанием через СМИ и Интернет, для незаконной аннексии Автономной Республики Крым.

Как сообщал УНН, Россия проводит усиленную милитаризацию оккупированного Крыма.