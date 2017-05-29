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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Росія проводить посилену мілітаризацію окупованого Криму - А.Парубій

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Росія проводить посилену мілітаризацію окупованого Криму, зокрема, за деякими даними, розмістила там ядерне наступальне озброєння. Про це під час засідання Парламентської Асамблеї НАТО у Тбілісі заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає УНН.

Росія проводить посилену мілітаризацію окупованого Криму - А.Парубій

“Нині Росія проводить посилену мілітаризацію Кримського півострова, розміщуючи там новітні зразки озброєнь та військової техніки. В тому числі планує розмістити, а за деякими даними, вже розмістила ядерне наступальне озброєння”, — зазначив А.Парубій.

Також він зазначив, що російський окупаційний режим посилює репресії проти кримсько-татарської та української громад в Криму.

Нагадаємо, Прем'єр В.Гройсман заявив, що перетворений на військову базу Крим створює загрозу для всіх країн НАТО.

 

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