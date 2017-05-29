Россия проводит усиленную милитаризацию оккупированного Крыма - А.Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Россия проводит усиленную милитаризацию оккупированного Крыма, в частности, по некоторым данным, разместила там ядерное наступательное вооружение. Об этом во время заседания Парламентской Ассамблеи НАТО в Тбилиси заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает УНН.
"В настоящее время Россия проводит усиленную милитаризацию Крымского полуострова, размещая там новейшие образцы вооружений и военной техники. В том числе планирует разместить, а по некоторым данным, уже разместила ядерное наступательное вооружение", - отметил А.Парубий.
Также он добавил, что российский оккупационный режим усиливает репрессии против крымско-татарской и украинской общин в Крыму.
Напомним, Премьер В.Гройсман заявил, что превращенный в военную базу Крым создает угрозу для всех стран НАТО.