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Суд засудив до 12 років в’язниці агента спецслужб РФ

Суд засудив до 12 років в’язниці агента спецслужб РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Деснянський районний суд Києва засудив до 12 років з конфіскацією майна мешканця Києва, який працював на спецслужби Російської Федерації, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби СБУ.

“Суд визнав затриманого винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) і призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на дванадцять років з конфіскацією всього належного йому майна”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначає СБУ з посиланням на дані своєї військової контррозвідки, цим агентом виявився мешканець Києва, який працював на російські спецслужби.

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Співробітники СБУ, розповіли у відомстві, встановили, що підполковник Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил СРСР у відставці був “розконсервований” російськими спецслужбами після початку агресії РФ проти нашої країни.

“Він отримав завдання через підкуп залучати до „співробітництва“ українських військовослужбовців для отримання відомостей про бойові частини і підрозділи Збройних Сил України у районі проведення антитерористичної операції”, — уточнили у Службі.

За інформацією відомства, оперативники спецслужби задокументували, що у Києві російський шпигун вийшов з пропозицією про “співпрацю” на командира одного з підрозділів бригади Збройних Сил України. Після “зустрічі” офіцер української армії одразу звернувся до СБ України з інформацією про “контакт”.

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У прес-службі поінформували, що у квітні 2016 року затримали цього агента у пункті пропуску “Сеньківка” на Чернігівщині, він прямував на територію Брянської області для зустрічі із представником російської військової розвідки.

“Під час огляду речей російського агента правоохоронці виявили приховані під підкладкою верхнього одягу таємні документи. За задумом кураторів, російські спецслужби мали б отримати інформацію про систему фортифікаційного облаштування однієї з бригад ЗСУ в районі проведення антитерористичної операції та диспозиції українських військових підрозділів”, — зазначили у прес-службі.

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За висновками військових експертів, поінформували в СБУ, здобута інформація була б використана противником у нанесенні вогневих ударів по позиціях української армії та проведенні диверсійної діяльності.

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